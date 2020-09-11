Минские договоренности выполнить невозможно, - Кравчук

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации в ТКГ полагается на нормандскую встречу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук считает, что сегодня Минские договоренности выполнить невозможно, и полагается на переговоры в "нормандском формате". Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

По словам Леонида Кравчука, выполнение Минских договоренностей сейчас невозможно из-за различных позиций Украины и Российской Федерации относительно проведения выборов на временно неподконтрольной территории Донбасса.

"Мы сейчас находимся в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены, учитывая понятные причины. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. (Нужно, - ред.) искать выход через "нормандский формат", - пояснил он.

Также Кравчук надеется, что спорные вопросы удастся решить во время предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

"Только на таком уровне, другого (выхода из ситуации, - ред.) я не вижу", - резюмировал он.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что перенос инспектирования украинских позиций возле Шумов не является срывом Минских договоренностей.