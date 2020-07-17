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Минобороны не фиксирует подготовку РФ к наступлению со стороны аннексированного Крыма

Андрей Таран Фото из открытых источников

На полуострове не наблюдаются действия по созданию ударных группировок

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что сейчас ведомство не фиксирует подготовку Российской Федерации к наступлению со стороны аннексированного Крымского полуострова. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству, сообщает РБК-Украина

"Относительно возможности осуществления вооруженного нападения РФ и активизации боевых действий именно на Крымском направлении. На настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям РФ вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АРК не выявлено", - отметил министр

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В то же время Таран уточнил, что на полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок. Однако ВСУ осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям с российской стороны, учитывая непредсказуемость решений политического руководства РФ и военного руководства Вооруженных сил России.

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Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить аннексирован Крым для участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ, однако впоследствии он решил перенести свой визит

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