Минобороны не фиксирует подготовку РФ к наступлению со стороны аннексированного Крыма
На полуострове не наблюдаются действия по созданию ударных группировок
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что сейчас ведомство не фиксирует подготовку Российской Федерации к наступлению со стороны аннексированного Крымского полуострова. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству, сообщает РБК-Украина.
"Относительно возможности осуществления вооруженного нападения РФ и активизации боевых действий именно на Крымском направлении. На настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям РФ вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АРК не выявлено", - отметил министр
В то же время Таран уточнил, что на полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок. Однако ВСУ осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям с российской стороны, учитывая непредсказуемость решений политического руководства РФ и военного руководства Вооруженных сил России.
Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить аннексирован Крым для участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ, однако впоследствии он решил перенести свой визит.