Минобороны надеется получить план действий по членству Украины в НАТО в 2021 году

Андрей Таран Министерство обороны Украины

Андрей Таран напомнил, что курс Украины на членство в НАТО закреплен в Конституции

Министерство обороны надеется, что решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО может быть принято на саммите Альянса в 2021 году. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Министерства.

"Мы будем надеяться на вашу всестороннюю поддержку относительно принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решению Бухарестского саммита 2008 года", - отметил Андрей Таран, обращаясь к послам и военным атташе стран НАТО и представителям офиса НАТО в Украине.

Министр обороны напомнил, что курс Украины на членство в НАТО закреплен в Конституции, а стремление получить план действий по членству - в недавно принятой Стратегии нацбезопасности.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, подвергшиеся агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии окажет существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", - отметил министр.

Кроме этого, Андрей Таран добавил, что украинское партнерство с НАТО особенно важно для противодействия агрессивной политике России, которая является вызовом для международного мира и безопасности.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины в первый раз провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке (NATO Support and Procurement Agency-NSPA).