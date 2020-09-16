Минкульт потребует от Google и Apple изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев

Возобновление деятельности приложения в МКИП связывают с местными выборами

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Министерство культуры и информационной политики обратится к компаниям Google и Apple с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных для украинских пользователей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что спецслужбы РФ используют "ВКонтакте" для распространения дезинформации, манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев. Возобновление активной деятельности сети в Украине в МКИП связывают с грядущими местными выборами.

Кроме того, в Минкульте заявили о поддержке ограничения против российских ресурсов. "МКИП поддерживает санкции против "ВКонтакте" и ряда других российских IT-платформ, которые позволили, как минимум, вдвое снизить долю украинских пользователей, а некоторые ресурсы практически полностью исчезли из нашего инфопространства благодаря блокировке", – написали в пресс-службе.

Напомним, недавно разработчики "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировку в Украине. По их словам, они улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться "без ограничений".

Впоследствии министр МКИП Александр Ткаченко поручил проверить информацию относительно запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте". Тогда министр заявил об обсуждении этой ситуации с СНБО.