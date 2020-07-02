Минкульт не будет пересматривать языковые квоты

Александр Ткаченко Facebook/Александр Ткаченко

В этом году квоты не будут пересматривать

Министерство культуры не планирует в этом году пересматривать вопрос языковых квот на телевидении и радио. Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, в Украине пока нет рынка, который может делать качественный украиноязычный контент. А вопрос квот не будет стоять после того, как украинское государство сможет обеспечить качественным общество украиноязычным продуктом.

"Здесь следует исходить из имеющихся экономических возможностей. Однако рынка, который может делать качественный украиноязычный контент сегодня, нет", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что некоторое время на украинском ТВ и радио будет оставаться русскоязычное кинопроизводство и экспорт.

"Я верю, что этот период будет недолгим. Но здесь стоит учитывать экономические показатели", - уточнил министр.

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Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.