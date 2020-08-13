Министра юстиции нужно выгнать из его кресла и взять компетентного человека, - Мамка о давлении на оппозиционные партии

Заместитель Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка Фото из открытых источников

Парламентарий поинтересовался, почему никто из общественных советов никогда не отчитывался, чем они занимаются

Министра юстиции необходимо просто выгнать из его кресла, а взамен взять компетентного человека, который может руководить и знает закон.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Григорий Мамка.

Политик отметил, что Министерство юстиции не может запретить деятельность политической партии, а лишь может обратиться в суд с требованием о рассмотрении и установлении соответствующего решения.

"Если брать общественный совет при Министерстве юстиции, именно этого славного министерства, возглавляемого министром в розовом пиджаке, то, по сути, нужно вспомнить вопрос о люстрации. Также общественный совет по люстрации инициировал процесс люстрации государственных служащих, и прошло уже 5 или 6 лет, и Конституционный суд до сих пор, к сожалению, не может принять из-за политических влияний из Офиса президента, законное решение – люстрация была механизмом законным или незаконным? Если незаконным – отменить и вернуть деньги людям", – заявил Григорий Мамка.

Парламентарий напомнил, что такие общественные советы есть при каждом министерстве, у них определены полномочия, членам таких советов выплачивают заработную плату, однако никто из общественных советов никогда не отчитывался, чем они занимаются.

"Если раскладывать юридический аспект, то, действительно, Министерство юстиции должно уже поднять руки и министр должен уйти с должности. Почему? Потому что, если общественный совет делает такие политические заявления, заявление есть, но не сказать оснований – что стало поводом? Обращение кого? Какие факты установлены...? Но если есть заявление, то министр юстиции не должен бежать на экран и говорить о том, что мы не будем... Еще же неизвестно, какую команду он может получить, это министр юстиции, и что делать дальше. Необходимо, все же, забрать от министерства, от Кабинета министров управление телефонным правом, и тогда будет хоть что-то примерно по закону", - заявил Григорий Мамка.

Парламентарий резюмировал: "По моему мнению, министра юстиции необходимо просто выгнать из его кресла, взять компетентного человека, который может руководить и знает закон".

Напомним, народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение общественного совета при Министерстве юстиции Украины по запрету деятельности в стране этой политсилы. Политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

Как сообщалось, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.