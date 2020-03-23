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Министр здравоохранения Емец уходит в отставку, - Дубинский

По словам депутата, это может произойти сегодня

Министр здравоохранения Украины Илья Емец УНИАН

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что министр здравоохранения Илья Емец сегодня подаст в отставку. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - отметил Дубинский. 

Также об отставке министра написал и депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, Емец "не смог наладить работу министерства и в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействия вирусу". Именно поэтому сейчас идут финальные согласования по отставке.

Следует заметить, что в СМИ отставку связывают с недавними высказываниями новоназначенного министра о борьбе с коронавирусом, в частности, что касается лечения больных, находящихся в группе риска - людей, старше 65 лет. Он высказал мнение, что нужно рассчитывать финансы на людей молодых, у которых больше шансов справиться с вирусом. 

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Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ввести почасовую оплату для медиков, которые работают в условиях распространения в Украине вируса COVID-19.

 

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