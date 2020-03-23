Министр здравоохранения Емец уходит в отставку, - Дубинский

По словам депутата, это может произойти сегодня

Министр здравоохранения Украины Илья Емец УНИАН

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что министр здравоохранения Илья Емец сегодня подаст в отставку. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - отметил Дубинский.

Также об отставке министра написал и депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, Емец "не смог наладить работу министерства и в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействия вирусу". Именно поэтому сейчас идут финальные согласования по отставке.

Следует заметить, что в СМИ отставку связывают с недавними высказываниями новоназначенного министра о борьбе с коронавирусом, в частности, что касается лечения больных, находящихся в группе риска - людей, старше 65 лет. Он высказал мнение, что нужно рассчитывать финансы на людей молодых, у которых больше шансов справиться с вирусом.

Новости по теме: Умрут все пенсионеры: Емец объяснил свое заявление о последствиях коронавируса

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ввести почасовую оплату для медиков, которые работают в условиях распространения в Украине вируса COVID-19.