Министр инфраструктуры Криклий может потерять свое кресло, - СМИ

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Владислава Криклия может заменить глава "Укравтодора" Александр Кубраков

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего главу "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, вместо Владислава Криклия. Об этом "Украинской правде" сообщил один из информированных членов правительства.

"Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу "Укравтодора" Кубракова", – заявил информатор.

Как отмечается, Кирилл Тимошенко пытается участвовать в переформатировании Кабинета министров, хотя его направлением ответственности в ОПУ является региональная политика.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический.