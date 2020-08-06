Минимальная зарплата и госбюджет: Что могут рассмотреть на сессии Рады в конце августа

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив Фото из открытых источников

Украинцам хотят повысить минимальную зарплату до 6 500

В конце августа этого года Верховная Рада Украины может собраться на внеочередную сессию, на которой депутаты планируют внести изменения в государственный бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен. Об этом на брифинге заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что в парламенте планируют повысить минимальную зарплату для украинцев с 1 сентября. Основным источником для финансирования повышенной заработной платы стала экономия на обслуживании государственного долга.

По словам заместителя Ермака, на прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на 2021 год. В частности, там предусмотрено повышение уровня минимальных зарплат еще в два этапа – до 6 000 и 6 500 гривен.

Ковалив отметила, что бюджет на 2021 год будет подан в парламент 15 сентября.

"Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент. И мы ожидаем, что парламент до конца августа, наверное, на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения этого закона ... будет созвана, ожидаем, в конце августа ", – добавила Юлия Ковалив.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, согласно которым предусматривается постепенное повышение средней заработной платы украинцев до 17 тысяч гривен.