Минфин разблокировал 7,6 млн грн финансирование Центра Довженко

Бывший генеральный продюсер "1+1" Александр Ткаченко фото - из открытых источников

Будет выделено сумму в 7,6 млн гривен

Министерство финансов подписало паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Национальному центру Александра Довженко. Об этом в своем Facebook повідомив министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-центра. Сумма, которую получит центр – 7,6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина", - написал он.

По словам министра, это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец-то смогут вернуться к работе.

“Далее начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", - добавил он.

Ткаченко также сообщил, что подписал соответствующие приказы относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство и деньги начнут заходить в течение одного-двух дней.

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Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что для возобновления работы Довженко-Центру нужно 8,6 млн гривен.