Минфин переводит часть сотрудников на дистанционный режим работы

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На подобный шаг пошли ради людей, которые имеют детей

С 16 марта Министерство финансов переводит на дистанционную работу часть работников в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Для сохранения здоровья сотрудников министерства и с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус), часть работников Минфина будут выполнять свою работу дистанционно с понедельника, 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В целом нововведение коснется работников, которые имеют детей.

В министерстве добавили, что технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечили.

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При этом Минфин будет и дальше работать в штатном режиме и продолжать выполнять все свои функции.

"Руководящий состав Минфина присутствует на своих рабочих местах", - отмечается в заявлении.

Также все заграничные командировки работников отменили, а официальные встречи будут проводиться в режиме конференц-звонков.

Напомним, ранее стало известно, что в Кабмине решили проводить заседания в онлайн-режиме.

Как отмечалось, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что из-за коронавируса в Верховную Раду будут пускать только депутатов и журналистов.