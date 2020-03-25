Минфин хочет сократить финансирование Минкультуры почти наполовину

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Остаются только расходы на содержание – то есть зарплату

Министерство финансов планирует более чем на половину сократить финансирование Министерства культуры под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно".

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

Он сообщил, что речь идет о сокращении финансирования на 7 млрд гривен.

Также Ткаченко отметил, что, фактически, Минкультуры оставляют лишь расходы на содержание – то есть зарплату.

"Что это означает? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откинемся на несколько лет назад", - считает он.

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Нардеп объяснил, что таким образом произойдет ликвидация деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и т.д.

"Понимаю, что сегодня мы стоим перед вызовом под названием "коронавирус". И для спасения жизней людей нужно найти дополнительное финансирование. Но любые решения должны оцениваться в долгосрочной перспективе и особенно их последствия. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Без сильной культуры нет сильной экономики. В период кризиса культура дает надежду на будущее", - добавляет нардеп.

Напомним, Минфин начал разрабатывать законопроект об изменениях в бюджет в связи с коронавирусом.