Минэнерго определило первые госшахты для трансформации во Львовской и Донецкой областях

Уголь

Первыми трансформируют шахты в Червонограде и Мирнограде

Министерство энергетики подготовило проект Концепции реформирования угольной отрасли, которая предусматривает приватизацию и интеграцию нескольких государственных шахт. Соответствующий документ презентовала глава Минэнерго Ольга Буславец, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди нескольких вариантов реформирования министерство определило приоритетным способ сочетания процесса приватизации и процесса интеграции государственных шахт в ПАО "Центрэнерго". В частности, шахты разделят на три группы: те, которые подлежат интеграции с "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой; шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловой генерацией; и те, которые отдадут на приватизацию не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы.

Кроме того, Минэнерго совместно с правительством Германии и международными организациями отбирает шахты для проведения пилотных проектов по трансформации угольных моногородов. Известно, что украинское ведомство предложило немецкой стороне 6 шахт – на западе и востоке Украины.

Среди потенциальных первых пилотных проектов рассматриваются две шахты из предложенных: шахта "Великомостовская" в Червонограде Львовской области, которая потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта "5/6", которая расположена в городе Мирноград Донецкой области и имеет потенциал технологического кластера. "Целью всех пилотных проектов будет не только решить проблемы конкретной территории, но и создать опыт, который легко передается. Все пилотные проекты будут внедряться по принципу формирования кластеров: технологических, туристических, инновационных и других", – сказала Буславец.

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Напомним, сегодня, 9 октября, Кабинет министров собирается на очередное заседание. Среди вопросов, которые вынесены на рассмотрение, отмечается и погашение задолженности по заработной плате работникам шахты "Надежда".