Милованова назначили внештатным советником Ермака

Министр экономики Украины Тимофей Милованов YES2019/Владимир Чеппель

Перед этим Тимофей Милованов более года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофея Милованова назначили внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Надеюсь, что мои знания будут полезными руководству Украины", - отметил бывший министр экономики.

Справка:

Тимофей Милованов - президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.

Родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999 году. В 2004 году получил научную степень доктора философии по экономике (PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах.

7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016-го он был заместителем председателя Совета.

С 29 августа 2019 года работал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, недавно бывший министр финансов Игорь Уманский написал документ на увольнение с должности советника главы Офиса президента Украины и подчеркнул, что причину отставки он объяснит после принятия решения по его заявлению.