Миллионные зарплаты ушли в прошлое: Зеленский анонсировал сокращение зарплат всех госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский из открытых источников

С 1 апреля зарплата чиновников не будет превышать 47 тысяч гривен

Изменения в госбюджет, которые подготовило правительство предусматривают сокращение зарплат всех государственных служащих. Об этом в видеообращении, которое транслировал телеканал ZIK, сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"Подчеркну, что некоторые расходы к сожалению действительно сокращаются, но только временно, и будут обязательно возвращены после преодоления короновируса. Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности, уже с 1-го апреля их зарплата не превышает 47 тысяч гривен".

По его словам, это касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов.

"Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - отметил Зеленский.

Ранее в Кабинете министров Украины предложили вдвое уменьшить размер заработной платы для чиновников, которые получают свыше 10 "минималок".