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Михаил Чаплыга в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция

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Эксперт ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет политический аналитик Михаил Чаплыга.

Темы:

  • Обновление Кабмина - меняется ли ситуация от перестановки стульев?
  • Что взял с собой новое правительство вместо самокатов?
  • Какие откровенности рассказал наш президент британской газете "The Guardian".

Об этом и другом гость программы – политический аналитик Михаил Чаплыга.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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