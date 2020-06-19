МИД выступил против голосования жителей ОРДЛО на всероссийском референдуме о поправках к Конституции

На днях Россия позволила жителям самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" голосовать за поправки в конституцию РФ

Министерство иностранных дел Украины выступило против и назвало незаконным вероятное голосование жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма на всероссийском референдуме. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

"В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях - это шаг к разрушению Минских договоренностей, стороной которых является РФ.

"Результаты этого незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - также добавили в МИД.

Украинские дипломаты назвали усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора общим ответом на незаконные действия РФ.

Новости по теме: Венецианская комиссия раскритиковала конституционные поправки Путина

Как сообщалось ранее, в МИД заявили, что российские паспорта были противоправно навязанные жителям Крыма.

Также мы писали, что в жителей ОРДЛО и Крыма не будут отбирать украинское гражданство через российские паспорта.

Напомним, что 1 июля в России состоится общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию. Среди них и обнуление президентского срока Владимира Путина.