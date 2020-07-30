МИД возмутило заявление посла Венгрии: Нарушает договоренности министров

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар Фото из открытых источников

Заместитель министра расценил это как уход от конструктивного трека

Заместитель главы МИД Василий Боднар возмущен последним заявлением посла Венгрии, заявив, что оно нарушает достигнутые договоренности глав МИД. Об этом Боднар написал в своем Facebook, комментируя интервью венгерского посла для агентства "Интерфакс-Украина".

"Старая песня о новом" - так можно назвать слова посла Венгрии о наших законах. Украинское законодательство никто менять не будет по требованию иностранной страны! Трактуем такие упреки как уход от конструктивного трека, над которым работают министры Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто", - написал Боднар.

В интервью посол Иштван Ійдярто заявил, что Венгрия будет хранить вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за "очень негативных для венгров" трех реформ, которые сейчас есть в Украине. Это, по его словам, реформа образования, использования языка и административная реформа.

"Каким-то образом эти три, в определенном смысле широких взгляда, очень прогрессивные, очень европейские реформы наносят постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема", - сказал Ійдярто.

Он добавил, что "Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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