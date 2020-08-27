МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в оккупированный Крым

В дипведомстве назвали поездку очередным нарушением суверенитета Украины

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Соответствующее заявление размещено на сайте дипведомства.

Отмечается, что поездка Путина началась сегодня, 27 августа. В украинском МИД отметили, что этот визит рассматривается как "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права".

Кроме того, в дипведомстве подчеркнули, что строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, не изменят конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины.

В то же время, МИД обещает работать над расширением санкций против лиц, причастных к противоправной деятельности на временно оккупированном полуострове. "В связи с визитом президента Российской Федерации в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", – резюмировали в дипведомстве.

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Напомним, сегодня, 27 августа, Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО. В украинском МИД обвиняют российскую сторону в перемещении груза без официального согласия Украины, нарушении украинского законодательства и условий доставки гуманитарной помощи.