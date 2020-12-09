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МИД Украины выразил протест из-за "приватизации" Массандры в оккупированном Крыму

МИД Украины

 Фото из открытых источников

В дипведомстве призвали международное сообщество не участвовать в этих действиях

МИД Украины выразил решительный протест в связи с запланированной "приватизацией" государственного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество не принимать в ней участия и не сотрудничать с предприятием. Об этом сообщила пресс-служба украинского дипведомства.

Отмечается, что концерн относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, а Россия в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, национализацию или "приватизацию" имущества государством-оккупантом.

Также В МИД напомнили об открытом уголовном производстве по факту незаконной национализации "Массандры" оккупационными властями и действие санкций в отношении экспроприированного предприятия. "Призываем международное сообщество не принимать участия в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возвращения его в управление Правительства Украины", – резюмировали в МИД.

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Напомним, недавно так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод " Массандра". Начальная стоимость лота составила 5,3 миллиарда рублей.

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