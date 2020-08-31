МИД Украины требует от РФ освободить задержанных в Крыму украинских граждан

В дипведомстве заявили об около 100 незаконно удерживаемых украинцах

Обыски у крымских татар Крымская солидарность

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба украинского дипведомства.

Отмечается, что после проведения обысков в домах Айдера Кадырова (с. Разливы Нижнегорского района), Айдера Аблякимова (С. Солнечная долина Судакского района), Рыдвана Умерова (г. Судак) и Энвера Топчи (пгт Ички (Советский) Ичкинского района), указанных лиц незаконно задержали.

Кроме того, в МИД напомнили о задержании 7-х крымских татар российскими силовиками в июле. "Россия системно применяет репрессивный аппарат для преследования и борьбы с журналистами, включая гражданских и активистов, продолжает политику притеснений всех несогласных с оккупацией, от которой особенно страдают представители крымскотатарского народа... Требуем от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан", - заявили в МИД.

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Напомним, сегодня утром, 31 августа, в Нижнегорском, Ичкинском и Судакском районах аннексированного Крыма прошли обыски в домах крымских татар.

Позже стало известно, что в аннексированном Крыму задержали четверых крымских татар, к домам которых утром пришли российские силовики. Задержанных направили в отделение ФСБ в Симферополе.