МИД Украины предостерегает ЕС от снятия санкций с РФ из-за пандемии коронавируса

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба Фото: twitter.com

По мнению Кулебы, это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии

Министерство иностранных дел Украины считает, что Российская Федерация манипулирует пандемией коронавируса COVID-19 для того, чтобы снять с себя санкции. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал своему коллеге из Дании Йеппе Кофоду во время телефонного разговора, передает "Европейская правда".

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", - сообщил министр.

Отмечается, что Кофод согласился с позицией украинского коллеги по этому вопросу.

Также, Дмитрий Кулеба в своем разговоре упомянул украинцев, которые в связи с карантином вынуждены были остаться в Дании.

"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", - сказал министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что в России призвали обнулить все санкции, кроме объявленных ООН, ввиду угрозы мирового финансового кризиса из-за распространения COVID-19 и падения нефтяных цен.