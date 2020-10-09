МИД Украины отреагировал на доклад генсека ООН относительно аннексии Крыма

Украина требует ужесточить санкции против России

МИД Украины. Фото: Getty Images / Global Images Ukra

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество ужесточить санкции против России после обнародования третьего доклада генсекретаря ООН по ситуации в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

Отмечается, что ключевым элементом доклада, который охватывает период с 1 июля 2019 года до 30 июня 2020 года, является призыв к России прекратить нарушения прав человека и придерживаться обязательств в соответствии с международного гуманитарного права и прав человека. "Прежде всего, речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечении свободы выражения, мирных собраний, отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и прочем", – написали в МИД.

Кроме того, в дипведомстве обратили внимание на продолжение грубых нарушений международного права со стороны РФ, которая использует военные суды на своей территории для незаконного осуждения граждан Украины. "Фиксируются случаи перемещения незаконно задержанных граждан Украины с временно оккупированного полуострова на территорию России без надлежащего информирования родных об их местонахождении и нарушении права на консульский доступ как следствие принудительной смены гражданства", – говорится в сообщении.

При этом доклад документирует уничтожение частных зданий крымских татар как пример принудительного выселения. Также обращается внимание на рост количества внутренне перемещенных лиц из временно оккупированного Крыма.

В то же время отмечается, что РФ в очередной раз проигнорировала мандат Генассамблеи ООН и не предоставила доступ в анексированный Крым для Мониторинговой миссии ООН.

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Напомним, не так давно Совет Европейского Союза продлил санкции против российских организаций и физических лиц за нарушение территориальной целостности Украины. Ограничения будут действовать минимум до 15 марта 2021 года.