МИД призвало мировое сообщество усилить давление на РФ из-за Будапештского меморандума

Украина призвала мир усилить давление на РФ Reuters

В ведомстве обеспокоены тем, что Россия активно милитаризирует территорию временно оккупированного Крыма

Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В частности, в МИД отметили, что заключив этот документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Аналогичные гарантии Франция и КНР предоставили в отдельных письмах. Однако, соответствующие обязательства в отношении Украины не были выполнены.

"Одно из государств-гарантов - Российская Федерация - дерзко нарушила свои обязательства по Меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе. Сегодня Россия активно милитаризирует территорию временно оккупированного Крыма, превратив его в мощную военную базу", - отметили в ведомстве.

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Также в заявлении предупредили, что потенциальное размещение Россией вооружения в Крыму ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия и подрывает глобальную систему безопасности в целом.

В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ, чтобы заставить страну вернуться в международно-правовой режим.

"Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", - подчеркнули в заявлении.

Напомним, в прошлом месяце посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что Будапештский меморандум является политической декларацией, а не международным договором, поэтому Украине невозможно получить по нему гарантии.