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МИД отреагировал на одобрение США финансовой помощи Украине

Украина приветствовала одобрение США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году"

 Фото из открытых источников

Украинское ведомство выразило свою двухпартийную и двухпалатную поддержку США

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Сената и Палаты представителей США выделить финансовую помощь на нужды украинской оборонной сферы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

Как отмечается, 11 декабря Сенат США одобрил законопрокет "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году". Документ также предусматривает выделение Украине значительного пакета помощи, в том числе увеличение средств на закупку летального вооружения для нужд ВСУ. Помимо этого, закон предусматривает усиление санкционного давления "для противодействия подрывной деятельности РФ".  

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"Мы высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении ее обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии", - говорится в комментарии МИД Украины. 

Напомним, на этой неделе Конгресс США принял проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Позже соответствующий законопроект одобрил сенат США. 

В то же время сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате Роб Портман подчеркнул, что украинское правительство должно продолжать бороться с коррупцией и реализовывать начатые реформы.

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