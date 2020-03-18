МИД осудил очередной незаконный визит Путина в Крым

Визит Путина на аннексированный Крымский полуостров начался 18 марта

Владимир Путин РБК

Министерство иностранных дел Украины выразило протест относительно очередного несогласованного с Украиной визита президента Российской Федерации Владимира Путина до временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских должностных лиц к временно оккупированной Автономной Республики Крым и г.Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательства РФ за двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, визит президента РФ начался в среду, 18 марта, по этому поводу российскому внешнеполитическому ведомству передано ноту протеста.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему безразличны санкции западных стран, введенные против России за аннексию Крыма и агрессию против Украины.