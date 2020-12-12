В МИД осудили введение Россией новых санкций против украинских политиков

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Ведомство обвинило Россию в давлении на представителей украинского общества

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения Россией санкций против украинских политиков. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Россия таким образом усиливает давление на представителей украинского общества и проводит агрессию против Украины.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - говорится в заявлении.

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В то же время в МИД подчеркнули, что украинская сторона оставляет за собой право отреагировать на шаг РФ, соблюдая при этом нормы и принципы международного права.

"Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, будет прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отметили в министерстве.

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Напомним, на этой неделе правительство России расширило санкции против Украины. В частности, под ограничения попали 849 человек, среди которых спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.