live
Новости » Политика Читати новину українською

МИД начинает новый этап взаимодействия с партнерами по Крымской платформе

Первый замглавы МИД Эмине Джапарова UATV

Новые действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма

Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами по Крымской платформе. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма. Об этом заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает пресс-служба МИД.

"Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивной части кампании по Крымской платформе", - отметила замглавы МИД.

Она подчеркнула, что платформа будет способствовать укреплению международной политики.

"Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки РФ аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате российской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль", - сказала Джапарова.

Новости по теме: Крымская платформа: Зеленский заявил, что Турция готова принять участие

Напомним, ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что платформа по деоккупации Крыма будет вмещать мероприятия на разных уровнях. Украина предлагает провести платформу в День сопротивления Крыма - 26 февраля.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Ничего, кроме сожаления, не вызывает": В Кремле отреагировали на санкции ЕС из-за отравления Навального В Кремле исключили участие военных РФ в карабахском конфликте В Кремле отреагировали на многомиллиардный штраф Польши против "Газпрома" В Кремле заявили об отсутствии планов на встречу Путина с Тихановской
Loading...

программы канала ZIK

Приватизация. Речь Зеленского. Коронавирус не отступает | Детали дня | 20.10.20
Обращение Зеленского в Раде. Местные выборы-2020. Демографический кризис | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Правительственные чистки? Предвыборные баталии. Зависимые от США | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета депутатских фракций | 19.10.20