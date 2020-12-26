МИД и Госпогранслужба опровергли слова Лукашенко о "тоннах оружия из Украины"

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

В украинском дипведомстве заявили о запугивании белорусов со стороны Лукашенко

Украина отрицает слова Александра Лукашенко о якобы ввозе на территорию Беларуси тонн оружия через наше государство. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, Лукашенко таким образом запугивает украинский народ. "Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", – сказал Николенко.

В то же время спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что соответствующие слова Лукашенко не находят подтверждения.

"Мы в последние годы видим, как Беларусь пытается манипулировать темой контрабанды оружия из Украины, которая якобы перемещается от нас к ним. Это происходит в том числе на уровне Александра Лукашенко. Никаких подтверждений этому мы не получаем. В то же время мы постоянно в последние годы указывали на снижение потока оружия, которое находят на границе с Беларусью", – высказался представитель ГНСУ.

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При этом Демченко отметил, что с начала года на границе с Беларусью обнаружили 48 единиц оружия, 10 из которых пытались ввезти в Украину. Речь идет о преимущественно пневматическом, охотничьем или холодном оружии, а не огнестрельном.

Как известно, вчера, 25 декабря, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали группу террористов, которые якобы везли тоннами оружие через Украину. "Оттуда присылают нам (оружие, - ред.). Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно-границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", — рассказал политик.

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Напомним, в октябре в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о задержании группы вооруженных анархистов на границе с Украиной. Тогда задержанные имели при себе оружие, патроны и палатки.