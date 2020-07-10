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МИД Грузии вызвало украинского посла из-за заявлений Саакашвили

Михеил Саакашвили

 Думская

В Грузии отметили, что такие заявления вредят отношениям между странами

Министерство иностранных дел Грузии вызвало украинского посла Игоря Долгова из-за заявления председателя исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили о нелегитимности нынешнего грузинского правительства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии. 

"На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические отношения и дружбу и выразила озабоченность неприемлемыми заявлениями украинского чиновника к грузинской власти", - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве отметили, что такие заявления политика вредят отношениям двух стран, а также нарушают грузинское законодательство. 

В связи с этим Грузия выразила надежду, что "украинская сторона правильно оценит этот факт, и обе страны приложат усилия для дальнейшего развития отношений". В свою очередь украинский посол пообещал передать позицию официального Тбилиси Киеву.

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Кроме этого, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани связался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию своему коллеге", - добавили в пресс-центре МИД Грузии. 

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Напомним, недавно Михеил Саакашвили в видеообращении назвал власть Грузии "нелегитимной", после чего в Тбилиси начали требовать разъяснений от Киева по поводу скандального заявления политика.

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