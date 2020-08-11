МИД Германии: Нужны структуры, которые будут расследовать нарушения "тишины" на Донбассе

Немецкий дипломат считает необходимым приостановить двусторонние обвинения в нарушении договоренностей

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что необходимо создать специальные структуры, которые будут рассматривать случаи нарушения "режима тишины" на Донбассе. Об этом дипломат сообщил на пресс-конференции в Москве.

По словам Мааса, обе стороны постоянно обвиняют другую в открытии огня. "Что касается нарушений режима прекращения огня, которые мы констатируем, мы должны создать структуры, чтобы расследовать эти нарушения", – отметил министр германского МИДА.

Маас заявил, что "обе стороны всегда утверждают, что именно другая сторона нарушила". По мнению дипломата, упомянутые структуры должны содействовать объективному установлению нарушителя Минских договоренностей.

Кроме того, глава МИД Германии подчеркнул, что режим прекращения огня после множества дискуссий – это "важный сигнал", но после этого должно быть разведение сил, разминирование территорий и решение гуманитарных вопросов.

Напомним, недавно министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что сейчас невозможно провести демократические выборы на территории ОРДЛО. По его словам, пока нет необходимых условий для проведения голосования.