Michelin извинился за "русский" борщ и исправил релиз гастрогіду по Москве, – Посольство Украины

Украинский борщ будут готовить министры Shutterstock

Украинские дипломаты пригласили французов сделать гид по киевским ресторанам

Компания Groupe Michelin принесла извинения за то, что назвала борщ "русским" блюдом в гастрогіді по московским ресторанам. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины во Франции в Фейсбук.

Отмечается, что после разговоров представителей Посольства с Michelin, гид по Москве исправили. "Первоначальная версия пресс-релиза, в которой говорилось об" эмблематических национальных первых блюдах русской кухни - борщ и рассольник", после обращения Посольства исправлена. Теперь "на Кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в его возможных формах и вариациях", – сообщили в дипведомстве.

В то же время в посольстве Украины анонсировали работу над гидом по украинской столице. "От предательства к позитиву: начинаем работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и отведать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!" - говорится в заметке.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что инспекторы международного путеводителя по ресторанам "Гид Michelin" находятся в Москве для исследования русской кухни и приписали к ней украинский борщ. В Michelin на возмущения в соцсетях ответили, что в Москве борщ считается фирменным блюдом во многих ресторанах.

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Ранее сообщалось, что четыре украинских министра приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща. Мероприятие состоялось в поддержку внесения элемента "Культура приготовления борща" в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.