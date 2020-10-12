Международный медиа-проект "Люди мира" продолжит работу на украинском ТВ: Темой обсуждений станет компетентность власти

из открытых источников

В 15:15 на телеканале "112 Украина" продолжит свою работу международный медиа-проект "ЛЮДИ", в котором сегодня, зрители станут участниками обсуждений новостей недели в Украине и мире, и жизненно важных тем для всего гражданского общества: "Гражданин и власть. Компетентность власти. Реальные и законные возможности гражданина на свободу выбора и действий, в случае некомпетентности власти, либо превышения властью своих полномочий, приводящих к нарушению конституционных прав гражданина".

Участниками дискуссии станут Светлана Крюкова - одна из наиболее влиятельных журналистов Украины и писатель; Юрий Молчанов – телепродюсер, культуролог; Сева Новгородцев – кавалер ордена Британской Империи, радио и телеведущий; Ирина Мартин – уроженка Киева, магистр Высшей Лондонской школы экономики и политических наук, представитель Королевского института международных отношений Великобритании Chatham House,(Великобритания), координатор международного гражданского Форума "ЛЮДИ МИРА", работу которого можно посмотреть на ютуб-канале Форума: "ЛЮДИ МИРУ".

Также в программе удаленно примут участие Игорь Гужва - главный редактор издания Страна.ua и Олег Ясинский – журналист-международник с 1994 года постоянно проживающий в Сантьяго, Чили, уроженец Киева.

Начиная с сегодняшней программы, участником международного медиа проекта "ЛЮДИ" станет любимица публики, одна из самых ярких женщин Украины - Снежана Егорова, многогранная в своей продюсерской, писательской, общественной деятельности, работе на телевидении и в театре.

Участники программы "ЛЮДИ" обсудят итоги визита руководителей Украины в Великобританию, вспышку эпидемии коронавируса и заявления по "ненастоящим прививкам" и ожидании "настоящих", предложения по карантину "выходного дня" с автоматическим закрытием храмов, "коронавирусный фонд" потраченный на "большую стройку" - почему это делают политики, не имеющие профильного образования и компетенции, и как реагировать на это людям - возможности самоорганизации людей для защиты себя и своих семей, в условиях некомпетентного государственного управления, либо очевидной сдачи народных интересов.

В программе снова будет поднята тема Донбасса, о том, что наиболее пострадавшими являются мирные жители, об этом - в сюжете участника международного гражданского Форума "ЛЮДИ МИРА" Павла Потапова: