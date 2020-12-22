Международные институции дали негативные выводы относительно "языкового" закона, но власть их игнорирует, – эксперт

Руслан Бортник Скриншот ZIK

Руслан Бортник объяснил, почему так происходит

Выводы Венецианской комиссии, Европейского парламента, институции Совета Европы относительно "языкового" закона негативные. Институции безапелляционно призывают Украину внести изменения в это законодательство, однако украинская власть их игнорирует.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический консультант Руслан Бортник.

"Выводы Венецианской комиссии относительно "языкового" закона есть, и они отрицательные. Есть решение Европейского парламента – негативное. Есть выводы институции Совета Европы – все негативные, все призывают Украину внести изменения в это законодательство, причем, в очень жестких формах, безапелляционных уже. Но эти выводы спокойно игнорируют украинские власти, поскольку президент считает, что таким образом он обеспечивает для себя лояльность правых и праворадикальных групп украинского общества. За счет прав человека, за счет доверия к себе со стороны другой половины Украины, вот такой процесс мы сегодня видим", – сказал Руслан Бортник.

Эксперт убежден, что история со штрафами за неиспользование государственного языка имеет целью обеспечить работу "языковым" инспекторам, которые предусмотрены в законе о языке, а также для формирования постоянной волны информационных поводов и конфликтов, которые будут отвлекать внимание общества от проблемы дискриминации миллионов украинских граждан по языковому признаку.

Напомним, недавно Тарас Креминь назвал сферы, которые с 16 января должны перейти на украинский язык. По его словам, переход будет касаться сферы торговли, а также образовательных, социальных услуг и медицинского обслуживания.

Следует отметить, что Тарас Креминь предложил украинцам оставлять записи о нарушении языкового законодательства в книгах жалоб и предложений.