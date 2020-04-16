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Месяц воюю за свою независимость и самостоятельность, – генпрокурор Венедиктова о политическом давлении

Ирина Венедиктова Униан

Венедиктова ответила, остается ли фигура генерального прокурора, как и ранее, политической

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова комментируя слухи о политическом давлении, заявила, что уже как месяц воюет за свою независимость и самостоятельность. Об этом она сказала во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

В частности, ведущая ток-шоу Наташа Влащенко поинтересовалась у гости, остается ли фигура генерального прокурора, как и ранее, политической; как часто она общается с Офисом президента и самим главой государства.

На что чиновница отметила: "Что я делаю этот месяц, это непосредственно воюю за эту свою независимость и самостоятельность от очень многих факторов. Конечно, депутаты пишут, звонят и приходят в приемную, не глядя ни на карантин, ни на что. Вот как раз Офис президента в этом случае наиболее вежливо себя ведет, меня там не трогают. Гражданское общество, активисты, адвокаты, адвокаты активистов".

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Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. 

Подробнее о нового прокурора читайте в нашем материале - Первый в Украине генпрокурор - женщина: Что известно про Ирину Венедиктову.

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