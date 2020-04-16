Месяц воюю за свою независимость и самостоятельность, – генпрокурор Венедиктова о политическом давлении

Ирина Венедиктова Униан

Венедиктова ответила, остается ли фигура генерального прокурора, как и ранее, политической

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова комментируя слухи о политическом давлении, заявила, что уже как месяц воюет за свою независимость и самостоятельность. Об этом она сказала во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

В частности, ведущая ток-шоу Наташа Влащенко поинтересовалась у гости, остается ли фигура генерального прокурора, как и ранее, политической; как часто она общается с Офисом президента и самим главой государства.

На что чиновница отметила: "Что я делаю этот месяц, это непосредственно воюю за эту свою независимость и самостоятельность от очень многих факторов. Конечно, депутаты пишут, звонят и приходят в приемную, не глядя ни на карантин, ни на что. Вот как раз Офис президента в этом случае наиболее вежливо себя ведет, меня там не трогают. Гражданское общество, активисты, адвокаты, адвокаты активистов".

Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

Подробнее о нового прокурора читайте в нашем материале - Первый в Украине генпрокурор - женщина: Что известно про Ирину Венедиктову.