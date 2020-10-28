Местные выборы свидетельствуют о серьезном поражении бренда "Слуга народа", – политолог

Руслан Бортник Скріншот із відео

Провластная партия - это классический колосс на глиняных ногах, заявил Руслан Бортник

Партия "Слуга народа" очень хрупкая, общих ценностей, принципов, этики, целей, горизонтов у этой политической силы нет. Это классический колосс на глиняных ногах.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Руслан Бортник.

Эксперт убежден, что провластная политическая сила – это классический колосс на глиняных ногах.

"Слуга народа" - это партия неидеологического типа. Это партия, которая объединена общим доступом к власти, который был гарантирован высоким результатом, высокими рейтингами Владимира Александровича Зеленского во время избирательной президентской кампании. Общих ценностей, принципов, этики, целей, горизонтов у этой партии нет. И именно поэтому, как только власть начинает немножечко трещать, где-то появляются какие-то проблемы, где-то начинает что-то осыпаться, проседают рейтинги, вот вылезают наружу многочисленные внутренние конфликты, многочисленные внутренние обиды, многочисленные амбиции и недовольные, нереализованные какие-то личные задачи. Поэтому эта партия очень хрупкая. Она внешне кажется большой такой, но это классический колосс на глиняных ногах", – сказал Руслан Бортник.

По его мнению, это следствие кадровой политики президента Украины Владимира Зеленского, следствие того, что за год команда так и не смогла выстроить партию и определенную идеологию для нее.

Руслан Бортник отметил, что местные выборы свидетельствуют о серьезном поражении бренда "Слуга народа".

"Политическая логика требовала бы сейчас от президента принятия каких-то радикальных действий - отставок, разгонов, "зачистки" своего Офиса, правительства, губернаторов, наказания каких-то отдельных депутатов", - сказал политолог.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

Как отметил руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь" Артем Марчевский, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" просто "съела" представителей "Слуги народа" на юге и востоке Украины.

Добавим, политолог Александр Лазарев прогнозирует, что "слуг народа" в коалиции в местных советах не будут брать, потому что "со слабыми не договариваются".