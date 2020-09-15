Местные выборы: С сегодняшнего дня в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов

ЦИК не планирует переносить местные выборы из-за коронавируса Фото из открытых источников

Кандидатам для этого выделено 10 дней

Во вторник, 15 сентября, начинается процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов. Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

Согласно плану, выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского голов начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до него, а именно - с 15 до 24 сентября включительно.

Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов продлится до 24 сентября включительно.

Принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации ТИК должна не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и приложенных к нему необходимых документов.

Предвыборную агитацию кандидат (кандидаты) может проводить со следующего дня после принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о его регистрации.

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