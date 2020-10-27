Местные выборы показали, что "Нацкорпуса" и "Правого сектора" просто не существует, – Шарий

Анатолий Шарий Скріншот із відео

Политик прокомментировал предварительные результаты местных выборов

Местные выборы показали, что "Национального корпуса", "Правого сектора", "Демократичної сокири" и других просто не существует.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Политик прокомментировал предварительные результаты местных выборов, которые накануне состоялись в Украине.

"Если говорить о том, что очень радует, то это "Нацкорпус" 0,3%-й. "Правий сектор", "Демократична сокира" и прочий шлак - все, их просто нет. Их просто нет. Это просто то, что подтверждает мою теорию о том, что их вообще нет. А их пять человек, их мало, их очень мало, просто, что они вонючие и бегают с битами, нападают на людей, любят кровь, призывают убивать, - это другое дело. Но на самом деле эти выборы показали, что их нет вообще, не существует", – сказал Анатолий Шарий.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.

К слову, явка избирателей на местных выборах в Украине составила 36,88% – по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины, 10 556 621 избиратель получил бюллетени и проголосовал.

Как сообщали, в сети "Опора" прогнозируют, что в большинстве городов с численностью населения более 75 тыс. человек состоится второй тур выборов городских голов.

В Комитете избирателей Украины заявили, что местные выборы 25 октября в целом отвечали стандартам честных и демократических выборов.

Добавим, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что на местных выборах партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария" выступили не только с местной, но и с общенациональной повесткой дня.