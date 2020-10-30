Местные выборы показали, что люди перестали доверять этой власти. Она должна уйти, - Ренат Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Легитимность власти - под большим сомнением, заявил нардеп

Местные выборы показали, что украинцы перестали доверять действующей власти, поэтому она должна уйти – Верховную Раду и президента нужно переизбрать.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий, комментируя ход местных выборов и уровень поддержки избирателями представителей провластной партии, отметил, что впервые в истории Украины состоялись выборы с самой низкой явкой, и подчеркнул, что никакого доверия к действующей власти у народа нет.

"Легитимность такой власти - под большим-большим сомнением", – заявил Ренат Кузьмин.

Народный депутат считает, что верховную власть в нашей стране из-за потери поддержки и доверия нужно переизбрать.

"Вот эти нарушения, о которых вы сказали, - "карусели", фальсификации избирательных бюллетеней, документации избирательной, протоколов, еще больше укрепляет нас в мысли, что эта власть должна уйти. Люди перестали доверять этой власти. Если раньше мы могли говорить хоть о какой-то поддержке правящего режима населением, то сегодня, после местных выборов, мы видим, что такой поддержки нет. А это означает, что и верховная власть, я имею в виду Верховную Раду и президентскую власть, нужно переизбрать, и пусть люди нам дадут оценку и действиям парламента, и действиям президента, и выберут себе депутатов Рады и президента заново. Это было бы справедливо и правильно", – подчеркнул гость ток-шоу.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

По информации ЦИК, явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88%.

В Комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.