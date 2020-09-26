Местные выборы: Партия "За Майбутнє" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов в советы всех уровней

Игорь Палица Политическая партия "За майбутнє"

Политическая партия "За Майбутнє" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране. Об этом рассказал лидер партии Игорь Палица.

Всего от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 тыс. 749 кандидатов. При этом, партия существует всего несколько месяцев – учредительный съезд политсилы состоялся в конце мая 2020 года.

В партии считают, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, которые должны состояться через месяц, станут определяющими. В частности, это будут первые выборы в территориальных общинах.

"Все 29 лет независимости у нас в стране такое видение, что парламент – это выше, чем областной совет, городской совет депутатов общин или сельские депутаты. Наше видение противоположное. И мы говорим о том, что должна заработать, наконец, децентрализованная система. Мы завершим децентрализацию, потому что власть должна быть на местах... Мы сформировали списки во все областные и городские советы, а также совета территориальных общин по всей стране", – заверил лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица.