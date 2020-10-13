Местные выборы отойдут на второй план – все будут говорить только о всенародном опросе, – политолог

Вадим Карасев Скриншот видео

Опрос изменит повестку дня относительно местных выборов, убежден Вадим Карасев

Местные выборы отойдут на второй план, ведь в течение двух недель все будут говорить только о всенародном опросе и о том, какие вопросы на него вынесут.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт, комментируя анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос 25 октября, высказал предположение, что это могут быть вопросы по Крыму и Донбассу. Вадим Карасев отметил, что президента обложили разными "красными линиями", поэтому, чтобы выйти за них, и нужен опрос, чтобы политику главе государства диктовали не так называемые старые элиты.

Политолог считает, что игра со всенародным опросом оправдана в одном случае – для того, чтобы изменить повестку дня относительно местных выборов.

"Потому что за эти две недели будут говорить только об опросе, какие вопросы и так далее, и все фавориты избирательной кампании, мэрской и других кампаний в местные органы власти уйдут на второй план, потому что все будут обсуждать, почему ты, а не я, или мы, а не они, почему там нет Донбасса или Крыма", – отметил Вадим Карасев.

Напомним, сегодня утром президент Зеленский призвал граждан прийти 25 октября на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. Однако чего они будут касаться, не уточнил.

По информации "Страны", глава государства намерен снять отдельные видеоролики, касающиеся анонсированных 5 вопросов. Они появятся уже в ближайшее время.

В Офисе президента сообщили, что опрос, который анонсировал президент Владимир Зеленский на 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

Добавим, Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса на местных выборах 25 октября. В КИУ подчеркивают, что это не предусмотрено избирательным кодексом.