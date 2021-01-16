Местные выборы на Донбассе в марте этого года невозможны, – ЦИК

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Одной из причин отсутствия выборов называют обстрелы

Местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей в марте этого года провести невозможно из-за отстутствия надлежащей безопасности избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что на Донбассе существует большая вероятность террористической угрозы, чем на другой территории Украины. "Сейчас фиксируются обстрелы подконтрольной украинской власти территории со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. К тому же на отдельных территориях области существует большая вероятность террористической угрозы, чем на другой территории государства. Поэтому невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 28 марта этого года", – говорится в сообщении.

При этом в ЦИК сообщили о контроле вопроса проведения выборов. "Как только получим положительные заключения компетентных органов, сразу примем все необходимые меры в рамках компетенции для назначения и организации подготовки и проведения выборов на этих территориях", – написали в пресс-службе.

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Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий по Донбассу" дает возможность провести выборы в ОРДЛО весною. Тогда глава государства добавил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность.