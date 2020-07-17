Местные выборы: Чтобы идти в мэры, нужно от 19 до 445 тысяч гривен

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Наивысшие залоги для кандидатов на городского главу в Киеве и Харькове

Кандидаты на пост мэра города на предстоящих местных выборах должны внести от 19 до 445 тыс. грн в зависимости от количества избирателей в городе. Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на изменения Избирательного кодекса, утвержденные Верховной Радой.

"16 июля Верховная Рада во втором чтении поддержала изменения Избирательного кодекса, которые предусматривают, в частности, снижение залогов на местных выборах. Поправки в Избирательный кодекс предусматривают, что денежные залоги будут внедрены на всех уровнях, независимо от количества избирателей. Однако формулы расчета отличаются", - говорится в сообщении.

"Честно"

Как отмечается, денежные залоги за партийные списки в общинах, где от 10 тыс. до 90 тыс. избирателей, не будут превышать 18 892 грн.

Для крупных городов залоги будут колебаться ориентировочно от 19 тыс. до почти 500 тыс. грн в зависимости от количества избиратели.

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Самым низким будет залог для кандидатов на городских голов Ужгорода (19 тыс. грн), Никополя (20 тыс. грн) и Мелитополя (24 тыс. грн), самым высоким – на мэров Днепра (157 тыс. грн), Харькова (219 тыс. грн) и Киева (445 тыс. грн).

"Честно"

Такими же будут залоги по партийным спискам в городские и областные советы.

Движение "Честно" отмечает, что расчеты являются предварительными и основываются на данных Государственного реестра избирателей по состоянию на конец 2019 года.

"Честно"

Точные суммы залогов будет определять Центральная избирательная комиссия согласно актуальным данным о количестве избирателей в том или ином населенном пункте.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных депутатов.