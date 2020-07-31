Местные выборы будут "кровавые" политически, – Татьяна Проторченко

Татьяна Проторченко Телеканал ZIK

Более того, может просто не хватить квалифицированных членов УИК

Местные выборы будут очень "кровавые" политически, во время кампании будут происходить огромные нарушения, подкупы, но, скорее всего, они таки состоятся.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Относительно местных выборов – сейчас то, что закон принят, по которому они должны пройти, это очень сомнительно, потому что у нас банально может просто не хватить квалифицированных членов УИК, которые смогут посчитать даже голоса, учитывая специфический бюллетень. Но каким-то образом эти выборы пройдут. Они будут очень "кровавые" политически, это будут огромные подкупы, это будут огромные нарушения, но каким-то образом, скорее всего, они пройдут", – сказала Татьяна Проторченко.

По ее мнению, президенту было бы выгодно объявить о перевыборах украинского парламента.

"Относительно парламентских выборов – президенту на сегодня было бы выгодно принять такое решение относительно роспуска коалиции, действительно, и перезагрузки парламента, ведь только в такой ситуации он может перейти к очередным, а не внеочередным выборам, добыв свой срок на посту президента", – сказала Татьяна Поторченко и добавила, что таким образом президент выполнит свое обещание распустить неэффективный парламент, и это добавит ему рейтинг.

Татьяна Поторченко также предостерегла, что у предыдущего президента Украины Петра Порошенко вполне достаточно средств, чтобы профинансировать людей, которые начнут массовые провокации, вынудив Национальную гвардию и полицию реагировать силовым методом, и таким образом возмутить народ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября 2020 года, и поручил правительству продумать механизмы для безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в Центральном избирательном комитете подчеркнули, что местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.