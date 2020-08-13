Местные выборы – это вопрос о больших средствах, – Савченко об отмене волеизъявления на Донбассе

Надежда Савченко Скриншот с видео

ВГА достаточно хорошо прижились на местах, заявила бывший народный депутат

Местные выборы – это вопрос не столько о политике, сколько о местных бюджетах и больших суммах средств.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Гостья программы во время обсуждения решения ЦИК о невозможности проведения местных выборов на Донбассе отметила, что местные выборы – это вопрос, который касается больше денег, чем политики.

"Это вопрос меньше политический, это вопрос денег. Если мы будем говорить об общегосударственных выборах, то тогда президент давал гарантию, потому что ему было интересно накручивать голоса, потому что он имел административный ресурс это делать. Когда сейчас мы прикоснулись к выборам местным, это о местном бюджете, о больших средствах. Поскольку Донецк, Луганск, территории, которые не оккупированы, сейчас являются дотационными, на них заходят деньги пособий разных европейских и западных партнеров. Это довольно немалые средства - от дорог и заканчивая разминированием, это все средства, которые проходят через местный бюджет. И кому хочется отдавать? Все, кто стал военно-гражданской администрацией, они достаточно хорошо прижились там на местах", – заявила Надежда Савченко.

Напомним, в перечень общин, в которых, по мнению ЦИК, невозможно провести первые выборы депутатов и глав 25 октября 2020 года, отнесены 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области, а также часть избирательных участков Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области.

Впоследствии ЦИК назвала условия для проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях.