Местные выборы - 2020: Сейчас созданы все условия для фальсификации результатов волеизъявления людей, - эксперт

Телеканал ZIK

Это история действующей власти, которая, используя админресурс, пытается дописать себе голоса, которых точно не сможет получить с местного населения

На этих местных выборах созданы все предпосылки для максимального фальсифицирования результатов волеизъявления людей.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила заместитель главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Эксперт отметила, что такие игры в Украине, как перенос местных выборов, которые должны состояться 25 октября, даже из-за коронавируса, для тех же "новых лиц" могут закончиться очень печально. И не только для них, но и вообще для государства.

Поэтому, отмечает Проторченко, сейчас лучше всего эти выборы провести, но с максимальным соблюдением законов, правил и требований, потому что уже сейчас избирателям раздают деньги в конвертах и заказывают друг против друга материалы.

Кроме этого, Татьяна Проторченко обратила внимание на то, что ЦИК зарегистрировала для участия в выборах максимальное количество партий, которые до этого никто не знал. По словам эксперта, здесь тоже есть определенная манипуляция, ведь это возможность для отдельных партий завести дополнительных членов УИК, чтобы потом иметь возможность контролировать составление протоколов.

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"То есть на этих выборах действительно созданы все предпосылки для максимального фальсифицирования результатов", – сказала она.

Татьяна Проторченко также отметила, что старые технологии также сейчас в действии. Например, в одном доме Гостомеля прописалось до 20 человек за несколько дней, а в Ирпене – 5000 людей за несколько дней.

"Это история действующей власти, которая на сегодня существует, и, используя админресурс, пытается таким образом себе дописать голоса, которые точно не сможет получить с местного населения", – прокомментировала заместитель главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Напомним, ранее журналистка Светлана Крюкова заявляла, что партия власти к местным выборам активно применяет технологию по созданию "клонов" кандидатов, которая позволяет украсть у крупных игроков победу в первом туре.

По ее мнению, "слуги народа" уже смирились с поражением и на местных выборах будут играть в имитацию.