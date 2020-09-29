Местные выборы 2020 - это самые грязные выборы за всю историю страны, – Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский рассказал о фальсификациях во время предвыборной компании на местных выборах 2020-го года. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

По его словам, нарушения и торги начались ещё до регистрации кандидатов.

"Фальсификации начались на этапе, когда партии ещё даже не зарегистрировались как кандидаты. В Донецкой области, квоты партии Слуга Народа были распроданы. Они продали их местным элитам, которые преследуют свои коммерческие интересы", - заявил он.

Марчевский так же рассказал о фальсификациях, с которыми столкнулись представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Донецкой области. Там кандидатов пытались не допустить к регистрации.

"В Волновахе нас не хотели допускать к выборам. Они подали наших кандидатов от другой партии, подделав для этого документы. Мы вызвали полицию, написали заявление, было открыто уголовное дело. Следующий этап - они просто решили не голосовать за допуск партии. Шесть членов было за, а девять - воздержались. Под зданием территориальной избирательной комиссии собрались наши сторонники, наш актив, провели акцию протеста и тогда ТИК все-таки пришлось зарегистрировать нас. И такие ситуации - не единичны. К нам постоянно поступают сигналы из разных точек страны. Постоянно идут какие-то фальсификации, оказывается давление. Это самые грязные выборы за всю историю Украины", - рассказал он.