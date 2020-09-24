Местные выборы 2020: ЦИК утвердил формы и цвет бюллетеней

Бюллетени напечатают в 6 разных цветах

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Центральная избирательная комиссия утвердила формы бюллетеней для местных выборов в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что бюллетени для голосования будут иметь разный цвет в зависимости от органа самоуправления, в который проходят выборы. В частности, документы будут иметь такую окраску:

голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета - по выборам депутатов районного в городе совета;

кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского головы.

Кроме того, в ЦИК добавили, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета. При этом текстовая часть должна располагаться лишь с одной стороны листа.

Напомним, недавно в ЦИК рассказали, как будут проходить 25 октября местные выборы в условиях карантина. В частности, избирателям необходимо иметь при себе личные ручки и защитные маски. Также ЦИК рекомендовала Кабмину во время подготовки к местным выборам создать условия на участках для дезинфекции рук при входе на участок и выходе и обеспечить наличие защитных масок или респираторов.