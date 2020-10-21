"Оппозиционная платформа – За жизнь": Местная власть пытается снять с выборов Владимира Клименко и всю команду ОПЗЖ в Мариуполе

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Мариуполе на кандидата в мэры и всю команду кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подан иск в суд. Истцом выступил местный житель, который требует отменить регистрацию Владимира Клименко, - кандидата на пост городского головы Мариуполя и всех кандидатов в депутаты мариупольского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Так, по мнению истца, рекламные щиты ОПЗЖ "Восстановим экономические связи с Россией" якобы направлены против независимости Украины.

Как отмечают в местной команде оппозиционеров, иск от жителя поселка Старый Крым - абсурден по своей сути и указывает на его явно заказной характер.

"Все здравомыслящие люди понимают, что стабильная работа промышленных предприятий, является залогом экономической стабильности страны, шагом к её росту. Ведь именно сильная экономика - реальная основа независимости Украины. И в то время, когда "Оппозиционная платформа – За жизнь" делает всё, чтобы восстановить промышленный потенциал нашей страны, обеспечить создание рабочих мест, решить социальные вопросы людей, власть пытается таким примитивным способом, выбить лидера электоральных предпочтений в регионе из предвыборной гонки", - отмечают мариупольские оппозиционеры.

"Это уже не первая попытка оппонентов не допустить участие "Оппозиционной платформы – За жизнь" в местных выборах. Чего только стоит требование провести повторную жеребьевку номеров в бюллетенях, все в том же Мариуполе. Тогда оппонентам нашей политической силы не понравилось, что ОПЗЖ получила первый номер! Суд оказался на нашей стороне", - отмечает Владимир Клименко.

"Подобные иски - это агония наших оппонентов, которые явно проигрывают в предвыборной гонке. Только слабый соперник может искать надуманные причины для судебных разбирательств вместо того, чтобы играть по правилам честной борьбы!" - подчеркнул кандидат на пост городского головы Мариуполя от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко.