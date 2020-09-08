Мэры чувствуют слабость власти, поэтому никогда к ней не пойдут, – Розенблат

Борислав Розенблат Скриншот видео

Местная власть – это маркер силы элит, говорит политик

Городские головы чувствуют слабость власти в Украине, поэтому никогда к ней не пойдут, понимая, что эта власть – не надолго.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат предыдущего созыва Борислав Розенблат.

"Местная власть – это маркер силы элит: силы Верховной Рады, силы президентской вертикали, силы вообще государства. И они, если, действительно, чувствуют то, что слабая власть, они никогда к ней не пойдут, понимая, что эта власть не надолго. А они – местные, им надо остаться, им дальше надо продолжать свою жизнь, потому что люди выбирают их на местах, и они, действительно, будут им доверять", – отметил Борислав Розенблат.

Гость студии напомнил, что в парламенте денег нет – он только раз в год имеет отношение к деньгам только тогда, когда принимает государственный бюджет, а распорядителями денег является именно местные общины. Поэтому, говорит политик, местным властям важно сохранить должности.

"Поэтому, когда они чувствуют слабость власти, никогда к ней не пойдут", – отметил Борислав Розенблат и добавил, что общеукраинская власть сегодня демонстрирует слабость, и люди будут поддерживать власть на местах, которая ближе к ним и их проблемам.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.

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